暑さと湿気で過ごしにくい季節になりました。芸能界も明るく楽しいニュースばかりとはいかず…。嵐が活動に幕を下ろし、「嫌いな芸能人」の名を口にしたあのは番組終了、フジテレビは今年も「27時間テレビ」の放送を断念しました。いつもの覆面メンバーが裏側を語りました。スポニチ本紙デスク嵐が5月31日のラストライブをもって26年半の歴史に終止符を打った。素晴らしい締めくくりを見せてくれたけど、やっぱり寂しくなる