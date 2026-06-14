声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が4月14日にシングル「しゅがぴゅあ」をリリースした。2年ぶりとなる待望の新作だ。加入7年目を迎え、グループをけん引する安藤鈴菜（あんどう・れいな）がスポニチ東京本社でインタビューに応じ、新作に込めた思いと、表現者としての現在地を語った。（「推し面」取材班）取材場所に現れた安藤は、表情をコロコロと変えながら、言葉を選び、楽しそうに話し始める