6月14日は中川大志の誕生日。子役として俳優のキャリアをスタートさせた彼も今年で28歳となる。そこでクランクイン！では「あなたが好きな『中川大志が演じたキャラクター』は？」と題したアンケートを実施。第1位には『鎌倉殿の13人』畠山重忠が選ばれた。【フォトギャラリー】若→今！10代から28歳までの中川大志、どの時期が好き？今回の結果は、クランクイン！が2026年6月4日〜6月8日の5日間で「あなたが好きな『中川大志