宝塚歌劇団で華やかに活躍し、退団後もさまざまな作品でさらに輝きを増し続けている朝夏まなと、七海ひろき、夢咲ねね。88期（朝夏）、89期（七海＆夢咲）と一期違いで濃密な青春時代を共に過ごした3人が、人気韓国ドラマを世界で初めて舞台化する音楽劇『39歳』で共演を果たす。ドラマのファンだったという朝夏＆七海＆夢咲にインタビューすると、3人の仲の良さがたっぷり伝わる笑顔あふれる時間となった。【写真】撮影中もワチ