6月14日は女優・比嘉愛未の40歳の誕生日。比嘉は2003年にモデルとして活動を始め、2005年に女優デビュー。主演した連続テレビ小説『どんど晴れ』をはじめさまざまなドラマ、映画に出演し続ける比嘉。7月からは主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）がスタートするほか、つい先日には初のエッセイ集『またね。』（講談社）を上梓した。この記事では39歳の比嘉の1年間の姿を振り返っていく。【写真】比嘉