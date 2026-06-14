◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ブラジル―モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク同７位）は、１次リーグＣ組初戦で史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（同６位）と対戦した。前半２１分、縦パスに抜け出したモロッコＦＷサイバリが先制ゴールを決めた。モロッコは２０２２年カタール大会でアフリカ勢初の４強入り。次回の２０３０年にはスペイン、ポル