◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、７回まで８９球で１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せている。完全試合まであと２回、６アウトとなり、前回登板から４３者連続アウトと無双状態となっている。この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）の適地・パイレ