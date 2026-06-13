クルマのホイールを見ていると、商品名やスペック表に「17×8.5J +15 6H139.7」など、数字と記号の並んだ表記を見かける。これはホイールのサイズや仕様を表す記号だ。純正ホイールと同じ大きさのものを選べば問題はないが、どうせホイールを変えるならインチアップしたり、ちょっと太いタイヤを履かせて、車両のイメージや走りをアップグレードしたいもの。そんな時に必要不可欠となるのが、