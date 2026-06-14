欧州移籍を機にボランチとして急成長を遂げる「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」現地時間6月11日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）が開幕し、同14日に初戦・オランダ戦（ダラス）を控える日本代表にいきなり激震が走った。左足首負傷から回復途上