高校時代の佐野を知る3人が語る実像5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）のメンバー発表の時。城市徳之総監督は学校の業務をこなしていた。森保一監督の会見は冒頭しか見ることができず、仕事を終えた後にネットニュースを開いて、教え子である佐野海舟のメンバー入りを知った。（取材・文＝安藤隆人／全4回の4回目）◇◇◇「自分の教え子からW杯で戦う選手が出ることは本当に夢でした。その夢を叶えてくれた