◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。森保一監督は13日（同14日）に試合会場のダラス競技場で公式会見に臨み「先行して勝ちきりたい。失点せずにいい守備からいい攻撃に移るチームコンセプトを今大会でも表現したい。世界を驚かせるということではなく、われわれが今までやってきたことをぶ