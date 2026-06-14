年をとったら肉より野菜。脂っこいものは控えめに――そう思って食事を変えてきた人は多い。しかし医師は、70代以降の食事に関してまったく逆のことを言っている。その根拠とは。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「体重が減った」は、必ずしも喜んでいい話ではない体重が落ちてくる