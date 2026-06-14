多くの人は、定年後こそ人生を楽しむ時間だと考えている。だがその一方で、自ら気づかないうちに「つまらない老後」を招く習慣を続けている人も少なくない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）いくらお金と時間があっ