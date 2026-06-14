堂安律は、かつて本田圭佑が放った「ワールドカップ優勝宣言」に刺激を受けたひとりだ。「本田さんがテレビで『目標はワールドカップ優勝』と言っていたのを見ていました。ああいう偉大な選手の決意が、僕たちの世代にも受け継がれています」そして今、その堂安を中心とした日本代表が世界制覇への挑戦を始めようとしている。改めて「優勝宣言」の意義について問うと、オランダ戦前日の６月13日、日本代表の10番はこう答えた