アメリカのトランプ大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日に署名される予定だとSNSに投稿しました。トランプ大統領は13日、SNSで、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、核兵器を保有することはないだろう」とした上で、「この合意はあす署名される予定で、署名直後からホルムズ海峡はすべてに開放される」と投稿しました。戦闘終結に向けた合意が14日に署名されるとの見通しを示したものです。また、イランとの「