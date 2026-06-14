「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）完全投球を続けていたドジャースの山本由伸投手が六回の投球前にマウンドの調整を要求した。プレート前の土がかなり掘れており、投手コーチらを呼んで話し合った結果、整備を依頼した。その際、三塁側のホワイトソックスベンチ最前列にいる村上宗隆内野手からなんかしらのちょっかいを出されたようで、山本も苦笑い。「ここにこいよ」というようなジェスチャーを出す