アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意について、トランプ大統領は「14日に署名される予定だ」と主張しました。一方、これに先立ちイラン側は「署名は14日ではない」としています。トランプ大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、「14日に署名される予定だ。署名の直後からホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。合意が成立した後のイランの対応をめぐり、「プロセスが迅速かつ円滑に進