「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）阪神が連敗を４で止めた。初回に佐藤輝明が先制適時二塁打。熊谷敬宥の２点適時二塁打などで加点した。先発の高橋遥人は６回３失点（自責２）で８勝目を挙げハーラー単独トップに。七回に緊急登板した木下里都が好救援が光った。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−高橋は粘りの投球。「いつもの彼らしくと言いますかね。きょうは坂本と