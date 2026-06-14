美人勝負師の最終結論熊江琉衣〜宝塚記念編宝塚記念の予想をしてくれた熊江琉衣さん春のＧ?シリーズのフィナーレを飾るＧ?宝塚記念（阪神・芝2200ｍ）が６月14日に行なわれます。今回は主導権を握りたいメイショウタバルをはじめ、逃げ・先行勢がそろっており、スローペースにはならないと見ています。そうなると、持久力が求められるタフな展開になることが想定され、そうした条件のなかでも力を発揮できる馬を選んでいきたい