13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、巨人の走塁について言及した。巨人は同日の西武戦、2−1で勝利。初回に松本剛が盗塁を決め、ダルベックが先制の適時二塁打を放つなど、盗塁数はリーグトップの47を記録する。しかし、この日は門脇誠、松本が牽制でアウトになる場面も。斎藤氏は「気になったというか、2つくらい牽制で刺された。今年のジャイアンツは走塁を積極的にいってい