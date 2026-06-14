NHK「豊臣兄弟！」では、播磨攻めの最中に竹中半兵衛が病に倒れるシーンが描かれる。半兵衛は“天才軍師”として語り継がれているが、どのような人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、史料などを基に半兵衛の実像に迫る――。竹中重治（竹中半兵衛）像（禅幢寺所蔵）〔写真＝PD-Art （PD-old-70）／Wikimedia Commons〕■“竹中半兵衛＝天才”は本当かNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。6月14日放送の第23回「さらば半兵衛