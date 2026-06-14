13日夕方、名古屋市西区の庄内川で川遊びをしていた男子中学生が流され、死亡しました。 【写真を見る】庄内川で川遊びをしていた中２男子流され死亡名古屋・西区 警察と消防によりますと、13日午後5時40分ごろ名古屋市西区の庄内川で、「13歳の男の子が川遊び中に流された」と一緒にいた友人から119番通報がありました。 消防などが捜索にあたり、川の中で男子中学生2人が見つかり病院に搬送されました。 このうち愛知県一