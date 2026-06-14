日本のゴルフコース設計の第一人者、井上誠一（1908年〜1981年）をご存知ですか。日本オープンを始め、数々のメジャートーナメントを開催したコースを設計しています。手掛けたのは大洗GC、東京よみうりCC、霞が関CC西コース、龍ヶ崎CC、日光CC、鷹の台CC、武蔵CC、戸塚CC西コースなど、ゴルフ好きなら誰でも知っている超名門コースがずらり。かくいう私も、千葉の鶴舞CCのメンバーだった時があり、入会してから井上誠一ワールドに