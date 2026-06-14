サッカーW杯がついに開幕した。「最高の景色」を目指すサムライブルーの左サイドで躍動するアタッカー、中村敬斗（25歳）。強烈な個性を放つプレースタイルと不屈のメンタリティはいかに育まれたのか。端正なルックスから「女性人気No.1」とも称されるイケメンの意外な実像とは。本人が「サッカーの楽しさを教えてくれた場所」と語る「原点」の恩師に聞いた――。前編記事『日本代表のドリブラー・中村敬斗、Ｊリーグ下部組織を自