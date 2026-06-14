競馬には、教科書通りにいかないことがままある。今週末、宝塚記念に矢作厩舎から出走する予定のシンエンペラーもその一頭だ。道悪巧者“３つの条件”をすべてクリア一般的に道悪の巧拙は、血統、走法、蹄の三つから判断する。その観点からいうと、シンエンペラーは絶対に道悪が上手くないとおかしい。シンエンペラーの全兄のソットサスは、不良馬場で凱旋門賞を勝っている。頭の高い走法も道悪巧者のそれだ。走っているときに頭が