消費者の感覚は正しい近年、スーパーやコンビニの菓子コーナーでポテトチップスを手に取ったとき、「なんだか以前より値段が上がった気がする」「袋を持ったときに軽い。量が減ったのではないか」、そんな印象を受けたことはないだろうか。実は、その感覚は正しい。日々の買い物のなかで私たちが肌で感じているこれらの変化は、企業の財務状況や外部環境の激変と密接に結びついている。国内のポテトチップス市場において、シェアの