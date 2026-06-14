【モデルプレス＝2026/06/14】アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】8人組アイドルの「可愛すぎる」新衣装◆CUTIE STREET、“かわいい”全開でレッドカーペット登場全身にリボンが散りばめられた柄が可愛らしいメンバーカラーの新衣装に身を包んだCUTIE STREET。デビュー曲「かわいい