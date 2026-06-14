6月の「ヨネックスレディス」でプロ初優勝を果たした女子プロゴルファーの吉田鈴（22歳）。彼女は、米ツアーに挑戦する姉の優利（26歳）と比較される重圧に常にさらされてきた。前編記事『「お姉ちゃんのコピーにはならない」…！女子ゴルフ・吉田鈴、「天才の姉」と比較される重圧を乗り越えて初優勝を掴むまで』より続く。同じ体の作りじゃないのに…”天才の姉”を持ちながら、「姉のコピーはしたくない」と言い切る吉田鈴。プ