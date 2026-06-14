W杯がついに開幕した。「史上最強」との呼び声高いサムライブルーにおいて、最前線、シャドー、ウイングバックと複数のポジションで強みを発揮できる前田大然（28歳）は、キーマンのひとりだ。足がめっぽう速い野生児は、いかにして大舞台へとたどり着いたのか。そのルーツと素顔について、母親の幸枝さんに聞いた――。前編記事『【W杯開幕】野山育ち、部屋のない自宅、そして高校時代の過ち…前田大然「献身プレー」の原点』から