現在、大ブレイク中のダンスボーカルグループ「M!LK」。バラエティ番組での活躍も目立っているが、とくに出演が多いのが塩崎太智と曽野舜太だ。グループの躍進を支えているとも言える2人のバラエティでの活躍について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】全身GUCCIを着た金髪オールバックの佐野勇斗、ピッチリポーターをする山中柔太朗など。他、バラエティ番組での活躍が目立つ塩粼太智と二宮