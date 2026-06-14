フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第34回。今年で結婚して6年目になるバービーさんとつーたんさん。今回は、ちょうど結婚記念日である4月9日に収録したという、YouTubeの企画に夫婦揃って出演したときのエピソードをお伝えします。久しぶりに2人だけでランチをしながら、初デートの思い出やプロポーズの裏側などを語り合い、これまでの結婚生活を