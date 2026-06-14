◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ブラジル―モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）と対戦した。ブラジル出身の元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんが、試合を中継するＤＡＺＮの解説者で登場した。南米予選を５位で通過したブラジル代表について「期待はしたいけど、今回のブラジル代表は今