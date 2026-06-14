嵐の活動終了からわずか数日後、大野智（45）の新たな姿が話題を呼んでいる。かつて報じられた腕のタトゥーが、現在は左腕の手首近くまで伸びていると伝えられたのだ。【写真を見る】手首までビッシリ…新タトゥー、ナンバープレートのようなデザインも見える大野智、深夜まで関係者と宴会を楽しんだ松本潤2026年5月31日、東京ドームで26年半の活動を終了した嵐。大野はこの日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、松本潤（4