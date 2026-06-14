「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神・芝２２００メートル）の予想を公開した。粗品は「一見４強の感じもするが、伏兵も強力」と今年のメンバーを総括。クロワデュノール、ミュージアムマイル、レガレイラ、メイショウタバルの４頭が中心で、伏兵も「ビザンチンドリーム、シ