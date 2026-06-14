◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、第４打席まで全て出塁。しかし、７回１死一塁で迎えた第５打席で中飛に倒れ、連続出塁は９打席で止まった。ブーイングで迎えら