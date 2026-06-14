サッカーW杯2026が幕を開けた。今大会の日本代表は歴代最強と言われ、率いる森保一監督（57）は「優勝」を目標に掲げる。高校時代は無名の選手だった森保氏は、高卒で実業団のマツダに入団。そこから異色の"雑草キャリア"が進んでいく──。【前後編の後編】【写真】事前合宿にサポートメンバーとして再招集された吉田麻也。5度目のW杯となるDF・長友佑都なども「高卒でプロの指導者などあり得なかった」1992年、日本代表監督