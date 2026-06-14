北中米3か国共催のサッカーW杯が幕を開けた。ベスト16だった前回大会から4年、日本代表の森保一監督（57）は「優勝」を目標に掲げる。ベテラン招集など独自のチーム作りをめぐる考え方の底流には、異色の"雑草キャリア"があった。【前後編の前編】【写真】5度目のW杯となるDF・長友佑都。事前合宿にサポートメンバーとして再招集された吉田麻也なども体も大きくない、足も速くない、別段うまくもない森保氏は長崎日大高校を卒