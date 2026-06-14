「犬種選びのミスマッチ空前のペットブームが続いている。SNSに溢れる愛らしい犬の動画や、ペットショップに陳列された子犬と「運命の出会い」……。欲しいと思えば、犬を手に入れるのは簡単だ。一方で、保健所や愛護センターには、咬傷が原因で持ち込まれる犬が後を絶たない。時には、重篤な咬傷事故になることもある。動物行動学を専門とする高倉はるか先生は、そうした事故の背景には「犬種選びのミスマッチ」があると指摘する