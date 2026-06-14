日本代表として長年活躍し続ける長友佑都選手。現在開幕中の「FIFAワールドカップ2026」でもメンバー入りを果たし、アジア人初となる5大会出場という快挙を遂げた。39歳という年齢を迎えても第一線で戦い続ける背景には、徹底したプロ意識がある。日々のトレーニングはもちろん、“食”への高い関心もその一つだろう。そんな長友選手の食生活を、10年以上にわたってサポートするのが専属シェフの加藤超也さんだ。このたび、その経