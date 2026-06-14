長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！ 重心に近いエリアを意識することで振りやすさもアップ アドレスの時点からヘッドの中心でボールを打つ意識をもとう！ 最初にフェアウェイウッドは「フェースの真ん中に当てる意識をもたない」といいました。じつはフェースを意識