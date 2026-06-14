【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13・14日）【映像】元F1ドライバーが抜き去る話題の瞬間日本時間13日の午後11時、フランスのサルトサーキットで、ル・マン24時間レースが盛大にスタートした。レース序盤、プジョーを駆る元F1ドライバーが、フェラーリのマシンを颯爽と追い抜き、モータースポーツファンの心をくすぐる場面があった。レース開始から45分が経過したあたりで、縞模様が刻まれたプジョーの9