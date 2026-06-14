きょうだいがいる場合、相続が発生すると財産を分け合う必要があります。親が資産価値の高い不動産を所有していた場合、現金より「得」に見えることもありますが、相続後に“思わぬコスト”に悩まされ、苦しい状況に陥る可能性も……。本記事では、「7,000万円のタワーマンション」を相続した姉と、「4,000万円の現金」を相続した妹の事例から、弁護士の山村暢彦氏が「不動産を相続する際の注意点」について解説します。「家賃ゼロ