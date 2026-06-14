さらに「ちょうどイイ」ミニバンへ進化する2024年に現行型が登場したホンダ「フリード」は、そろそろ大幅改良の時期を迎えるとみられます。マイナーチェンジ版の“新型”フリードがどう変わるのか、予想していきます。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがホンダ「7人乗りコンパクトミニバン」の精悍エアロ仕様です！ 画像で見る（30枚以上）フリードは、2008年5月に初代モデルが誕生しました。「コンパクトなボディに3