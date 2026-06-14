＜RBCカナディアンオープン3日目◇13日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、第3ラウンドが終了した。ツアー未勝利の26歳、ジャクソン・スーパー（米国）がトータル13アンダーで単独首位に立った。【写真】頭の残し具合が違う松山英樹ビフォーアフタートータル12アンダー・2位にバド・コーリー（米国）。トータル11アンダー・3位タイにはトミー・フリート