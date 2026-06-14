＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第3ラウンドが終了した。【写真】ハワイの砂浜で遊ぶえってぃ＆ゆなぱん渋野日向子＆勝みなみの『HinaMina』は5バーディ・3ボギーの「68」をマーク。16位から首位と3打差のトータル7アンダー・4位タイに浮上し、優勝争いに加わった。キム・ヒョージュ＆チェ・ヘジン（と