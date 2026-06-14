車椅子で訪れた元世界王者 5月2日、熊本市中央区のカフェ。 【写真を見る】【ボクシング重岡銀次朗さん】元世界王者のリング事故から1年…麻痺と言葉の壁に直面しながらも「兄弟で前へ」 兄・重岡優大さん「（銀次朗さんとハイタッチ）うえい！お疲れ、まあ入れよ」 車椅子でカフェに訪れたのは、ボクシングIBFミニマム級の元世界チャンピオン・重岡銀次朗さん（26）です。 プロ転向5年で世界王者に 銀次朗さんは、高校時代