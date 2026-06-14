フリューは、人気ゲームシリーズ『星のカービィ』のプライズ（クレーンゲーム景品）を、フリューオリジナルシリーズ『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾商品として、6月上旬より順次全国のアミューズメント施設にて展開する。【全商品写真あり】実用的なカービィ＆ワドルディの“おそうじ”アイテム全5種今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持って“おそうじ”を頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコ