【モデルプレス＝2026/06/14】CANDY TUNE（キャンディーチューン）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】7人組アイドルグループ美脚際立つ◆CANDY TUNE、特別感溢れる衣装で登場メンバーカラーを取り入れながらも、ベロアにゴールドの文字で「CANDY TUNE」と描かれた胸元のポイントと黒のヘッドドレスが特別感を生む衣装で美しいスタイルを披露