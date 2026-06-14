夜型化すると、子どもの脳は回復できない 遅寝のリズムは脳疲労をためる 子どもの生活リズムは、思っている以上に家庭の影響を受けています。何時に夕食を取るか、何時にお風呂に入るか、何時に眠りにつくか。こうした流れは、子どもひとりでは決められるものではありません。多くの場合、親の生活リズムに合わせて形づくられていきます。 たとえば、仕事で親の帰宅が遅くなると、どうしても夜の時間後ろにズレ込みます