福岡県みやま市山川町で、ホタルの観賞会が行われました。ふるさとに舞ったホタルの光と、豊かな自然を守ってきた地域住民の思いを、FBSのカメラマンが追いました。 暗がりの中を舞う、優しい光。福岡県みやま市山川町の蒲池山地区に、ことしもホタルの季節が訪れました。ゲンジボタルが舞うのは、山から流れる清流のそばです。その水が注ぎ込むのが、1キロほど下流にある蒲池山ため池です。農業用水の確保などを目的に、300